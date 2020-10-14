Как рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан, этот проект был реализован совместно с экономическим агентом, пожелавшим сделать подарок кишиневцам.

«Декоративное ночное освещение зданий придает им особый вид и подчеркивает красоту этих архитектурных жемчужин. Благодарю всех горожан, участвующих в модернизации города», – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Как известно, примэрия Кишинева намерена установить ночное освещение на многих исторических зданиях города, что сделает столицу Молдовы еще краше и ближе по облику к европейским городам.

А в первой половине дня перед Кафедральным собором с горожанами встречался президент Молдовы Игорь Додон, принявший участие в официальной церемонии открытия Храмового праздника Кишинева.

«Сегодня, в день великого праздника Покрова Богородицы, был на богослужении в столичном соборе Рождества Христова.

Кишинев – поистине благословенный город, покровителем которого является Божия Матерь. Храни его от всех горестей и невзгод, Пресвятая Богородица!

В этом году исполняется 584 года со дня первого документального упоминания города Кишинева. К сожалению, праздник омрачен пандемическим кризисом, из-за которого мы вынуждены терпеть необходимые ограничения. Однако я убежден, что вместе мы преодолеем эти трудности и в следующем году отметим праздник песнями, танцами и хорошим настроением, следуя традициям наших предков.

С праздником, дорогие кишиневцы! С днем рождения, столица!» – написал по завершении торжеств Игорь Додон.