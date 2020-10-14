Конец октября – время не самое ласковое в природе. Солнышко все реже радует нас своими лучами, да и воздух становится с каждым днем все прохладнее. Ветер дует сильнее, а Вселенная как будто желает компенсировать нам ушедшее тепло, согревая щедрыми подарками. Кого же в конце октября ждет разворот Судьбы?

Взлет РАКА

На финальной стометровке месяца необыкновенная удача и фантастическое везение ждут представителей этого знака зодиака. Неприятности и сложности последнего времени изрядно утомили Раков, потому долгожданный успех в профессиональной сфере воодушевит их и подарит море позитивной энергии. Деловой взлет Раков даст им уверенность в собственные силы и многое изменит в их мироощущении. Смелее! У вас всё получится!

Активность ВЕСОВ

Представителей этого зодиакального знака в последнее время несет по воле волн. Они расслабились и перестали быть хозяевами своей жизни. Пришло время выйти из состояния дремоты. Вселенная на вашей стороне! Она поможет собраться с силами и начать активную жизнь – ведь для Весов конец октября станет временем судьбоносных перемен. Не теряйте времени – чем раньше начнете действовать, тем быстрее сбудутся желания!

Лидерство ДЕВЫ

Конец октября пробудит честолюбивые порывы представителей этого зодиакального созвездия. Стремление к статусности и желание жить на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем, перекроют все остальные стремления Дев. Им во всем будет нужна победа, причём любой ценой. Вселенная позволит Девам потешить свои амбиции. Но помните, находясь на высоте, можно очень легко нажить себе врагов. Так что поглядывайте по сторонам!