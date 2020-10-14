В течение прошедшего дня, 14 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из Рышканского района, 61-летний мужчина из Единецкого района, 69-летний мужчина из Комратского района, 63-летний мужчина из муниципия Бельцы, 54-летний мужчина из района Дрокия, 67-летняя женщина из муниципия Бельцы, 78-летний мужчина из Кишинева, 39-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из района Дрокия, 60-летний мужчина из Хынчештского района, 80-летний мужчина из Сынжерейского района, 72-летний мужчина из Приднестровья, 79-летний мужчина из Приднестровья, 58-летняя женщина из Приднестровья, 52-летний мужчина из Приднестровья, 70-летняя женщина из Приднестровья, 96-летняя женщина из Приднестровья, 78-летний врач из Сорок. На вечер 14 октября 45545 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1514 человек умерли от инфекции.