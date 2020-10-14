С первого ноября на Кипре прекращают выдавать «золотые паспорта» зарубежным инвесторам, которые вкладывают деньги в экономику островного государства, сообщает Интерфакс.

Всякий уважающий себя олигарх на постсоветском пространстве считал чуть ли не своим долгом получить кипрское гражданство. «Власти приняли решение остановить действие программы “Гражданство через инвестиции” в ее нынешней форме, начиная с первого ноября», – заявил представитель правительства Кириакос Кушос. Ежегодно новоиспеченные киприоты инвестировали в экономику острова от полутора до двух миллиардов долларов.