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Газета "Кишиневские новости"

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С ноября киприоты прекращают торговать своими паспортами

14 октября
14:01 2020
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С первого ноября на Кипре прекращают выдавать «золотые паспорта» зарубежным инвесторам, которые вкладывают деньги в экономику островного государства, сообщает Интерфакс.

Всякий уважающий себя олигарх на постсоветском пространстве считал чуть ли не своим долгом получить кипрское гражданство. «Власти приняли решение остановить действие программы “Гражданство через инвестиции” в ее нынешней форме, начиная с первого ноября», – заявил представитель правительства Кириакос Кушос. Ежегодно новоиспеченные киприоты инвестировали в экономику острова от полутора до двух миллиардов долларов.

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