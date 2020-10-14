Лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану обвиняет Ренато Усатого и Андрея Нэстасе, утверждая, что эти два кандидата на должность президента Молдова подделали подписи в избирательных списках, представленных в ЦИК. Об этом он заявил в рамках передачи на телеканале «Ren Moldova».

«Андрей Нэстасе и Ренато Усатый фальсифицировали все подписи для участия в президентских выборах. Эти подписи были подготовлены заранее. Они наняли для этого людей, наняли квартиры и нарисовали эти подписи. За три дня невозможно собрать 25 тыс. подписей. У них были персональные данные этих людей, копии подписей и многое другое. Они, очень наглые, были уверены, что их зарегистрируют, но за это их можно наказать», – заявил Мокану.