Среда, 14 октября 2020, 13:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Мокану: Усатый и Нэстасе фальсифицировали подписи в подписных листах

14 октября
12:51 2020
Версия для печати

Лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану обвиняет Ренато Усатого и Андрея Нэстасе, утверждая, что эти два кандидата на должность президента Молдова подделали подписи в избирательных списках, представленных в ЦИК. Об этом он заявил в рамках передачи на телеканале «Ren Moldova».

«Андрей Нэстасе и Ренато Усатый фальсифицировали все подписи для участия в президентских выборах. Эти подписи были подготовлены заранее. Они наняли для этого людей, наняли квартиры и нарисовали эти подписи. За три дня невозможно собрать 25 тыс. подписей. У них были персональные данные этих людей, копии подписей и многое другое. Они, очень наглые, были уверены, что их зарегистрируют, но за это их можно наказать», – заявил Мокану.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,93+0,25%
EUR19,88+0,25%
GBP21,85+0,03%
UAH0,60+0,25%
RON4,08+0,26%
RUB0,22+0,10%

Курсы валют в MDL на 14.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд