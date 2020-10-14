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Газета "Кишиневские новости"

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Узнай, как выпускник вуза Молдовы может официально работать в ЕС

14 октября
12:11 2020
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Выпускники Тараклийского университета смогут официально трудоустраиваться в Болгарии. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между премьером Ионом Кику и его болгарским коллегой Бойко Борисовым.

«Мы обеспечим поддержку всем образовательным учреждениям, которые дают качественное образование, создавая необходимые условия с тем, чтобы молодежь Молдовы, включая и тараклийскую, получали необходимые навыки, дипломы и конкурентные способности на рынке труда», – заявил Кику.

Согласно сообщению пресс- службы, молдавский премьер поблагодарил собеседника за делегирование преподавателей в молдавские учебные заведения в целях обеспечения высокого уровня преподавания болгарского языка.

Молдавский премьер призвал болгарские компании использовать инвестиционные возможности Молдовы. Кику отметил, что Болгария остается важным партнером нашей страны, предоставляя поддержку и помощь в продвижении и внедрении соглашения об ассоциации с ЕС. Также Кику поблагодарил правительство Болгарии за помощь в период пандемии. В завершении разговора Бойко Борисов пригласил Иона Кику совершить официальный визит в Софию.

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