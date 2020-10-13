Работы в разгаре, а это стало возможно после того, как сельхозпроизводители получили помощь государства. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу в ходе заседания правительства.

«Посевная в разгаре. В некоторых регионах прошли дожди, они ожидаются и этой ночью, но там, где условия позволяют, идет посевная. Мы обратились за оперативной информацией, но ее пока не готовы представить, потому что идут работы. До конца месяца она у нас будет. Мы говорили с аграриями, которые получили госпомощь. Они довольны, потому что именно эти деньги помогли им начать посевную так как положено», – заявил Пержу.

Напомним, что правительство направило дополнительные 300 млн леев для поддержки аграриев, пострадавших из-за засухи. Так, по 3800 леев на гектар выделили фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получили до 3000 леев за гектар. По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составила 1500 леев, ячменя – 1530 леев.

За перезасев сельхозугодий выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев. Это рекордная по объему госпомощь, которая оказывалась фермерам в Молдове.