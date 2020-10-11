Понедельник, 12 октября 2020, 04:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Румыния в угоду США отказалась от сотрудничества с Китаем

11 октября
21:01 2020
Версия для печати

Министр экономики, энергетики и бизнес-среды Вирджил Попеску подписал со своим американским коллегой Дэном Бруайеттом соглашение о том, что США достроят третий и четвертый реакторы атомной электростанции в Чернаводэ, сообщает «Международное румынское радио».

По словам Попеску, сотрудничество с США обеспечит его стране в ближайшие десять лет энергетическую независимость, мало того, Бухарест сможет даже экспортировать электроэнергию. За этим заявлением стоит долгая и местами грязная история. Атомную электростанцию в Чернаводэ начали строить еще в 1980-х годах при Николае Чаушеску. «Гений Карпат», чтобы лишний раз продемонстрировать свою обособленность, заказал проект в Канаде. Реакторы приобретены были тоже там. Строить помогали итальянцы. Первый блок сдали уже после расстрела Чаушеску – в 1996-м, а второй – 2007-м. Третий и четвертый стояли недостроенными. Авторитетные компании доводить их до ума не брались, обоснованно подозревая, что у Румынии просто не хватит денег оплатить все работы. В 2011 году начались долгие переговоры с китайской China General Nuclear Power Group. О цене вопроса смогли договориться только к маю 2019-го. Было подготовлено  предварительное инвестиционное соглашение. Однако в августе того же года Вашингтон посетил румынский президент Клаус Йоханнис, который подписал с Дональдом Трампом декларацию, в которой помимо прочего говорилось о сотрудничестве в области мирного атома. После, премьер-министр Людовик Орбан неожиданно заявил: «Для меня совершенно ясно, что партнерство с китайской компанией не будет работать». Причин не объяснил. Хотя все всем и так было понятно: из Вашингтона поступил указ с кем и как следует сотрудничать.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,900,00%
EUR19,970,00%
GBP22,020,00%
UAH0,600,00%
RON4,100,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 12.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд