Министр экономики, энергетики и бизнес-среды Вирджил Попеску подписал со своим американским коллегой Дэном Бруайеттом соглашение о том, что США достроят третий и четвертый реакторы атомной электростанции в Чернаводэ, сообщает «Международное румынское радио».

По словам Попеску, сотрудничество с США обеспечит его стране в ближайшие десять лет энергетическую независимость, мало того, Бухарест сможет даже экспортировать электроэнергию. За этим заявлением стоит долгая и местами грязная история. Атомную электростанцию в Чернаводэ начали строить еще в 1980-х годах при Николае Чаушеску. «Гений Карпат», чтобы лишний раз продемонстрировать свою обособленность, заказал проект в Канаде. Реакторы приобретены были тоже там. Строить помогали итальянцы. Первый блок сдали уже после расстрела Чаушеску – в 1996-м, а второй – 2007-м. Третий и четвертый стояли недостроенными. Авторитетные компании доводить их до ума не брались, обоснованно подозревая, что у Румынии просто не хватит денег оплатить все работы. В 2011 году начались долгие переговоры с китайской China General Nuclear Power Group. О цене вопроса смогли договориться только к маю 2019-го. Было подготовлено предварительное инвестиционное соглашение. Однако в августе того же года Вашингтон посетил румынский президент Клаус Йоханнис, который подписал с Дональдом Трампом декларацию, в которой помимо прочего говорилось о сотрудничестве в области мирного атома. После, премьер-министр Людовик Орбан неожиданно заявил: «Для меня совершенно ясно, что партнерство с китайской компанией не будет работать». Причин не объяснил. Хотя все всем и так было понятно: из Вашингтона поступил указ с кем и как следует сотрудничать.