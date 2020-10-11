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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Из-за пыли снег в Гималаях тает активнее

11 октября
20:11 2020
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Для сотен миллионов людей в Юго-Восточной Азии жизненно важно обеспечение пресной водой за счет таяния снегов в горах. Но в последнее время нарушилась цикличность этого процесса. На снимках Гималаев из космоса хорошо видно, что высокогорье покрыто большим количеством пыли, из-за чего поверхность нагревается быстрее и снег начинает таять активнее.

Пыль приносится ветром из пустынных районов Индии, Аравийского полуострова и даже африканской Сахары. Как считают ученые, дальность распространения пыли объясняется влиянием деятельности человека. Увеличение выброса парниковых газов изменило направление ветров, а из-за более интенсивного земледелия и крупной застройки сокращается количество зеленых зон и увеличивается количество пыли. Эксперты прогнозируют, что по мере изменения климата таяние снегов в Гималаях станет еще интенсивнее. Следовательно, изменятся объемы воды, текущей с гор. И это может негативно отразиться на жизни одного из самых густонаселенных регионов планеты, сообщает Naked-science.

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