Для сотен миллионов людей в Юго-Восточной Азии жизненно важно обеспечение пресной водой за счет таяния снегов в горах. Но в последнее время нарушилась цикличность этого процесса. На снимках Гималаев из космоса хорошо видно, что высокогорье покрыто большим количеством пыли, из-за чего поверхность нагревается быстрее и снег начинает таять активнее.

Пыль приносится ветром из пустынных районов Индии, Аравийского полуострова и даже африканской Сахары. Как считают ученые, дальность распространения пыли объясняется влиянием деятельности человека. Увеличение выброса парниковых газов изменило направление ветров, а из-за более интенсивного земледелия и крупной застройки сокращается количество зеленых зон и увеличивается количество пыли. Эксперты прогнозируют, что по мере изменения климата таяние снегов в Гималаях станет еще интенсивнее. Следовательно, изменятся объемы воды, текущей с гор. И это может негативно отразиться на жизни одного из самых густонаселенных регионов планеты, сообщает Naked-science.