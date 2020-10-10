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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Из-за глобального потепления детям труднее учиться

10 октября
20:41 2020
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Международная группа исследователей изучила данные об успеваемости школьников из 58 стран за первые пятнадцать лет нынешнего века. Их сопоставили с данными о среднегодовой температуре.

Выяснилось, что температура, превышающая 26,7 градусов, снижает мыслительные способности школьников. Каждый следующий жаркий день ухудшал результаты экзаменов на 0,18 процента, а в прохладные дни этого не происходило. Особенно это было заметно в странах с низким уровнем жизни и жарким климатом. Там в школах, за редким исключением, отсутствуют системы вентиляции.

По мнению ученых, глобальное потепление, ведущее за собой повышение среднегодовых температурных показателей, может негативно сказаться на экономическом развитии стран и качестве жизни населения. Исследователи подчеркивают, что роль образования настолько важна, что в повышении его уровня в условиях климатических изменений важнейшую роль играет улучшение условий обучения, сообщает Naked-science.

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