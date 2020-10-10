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Газета "Кишиневские новости"

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Украина пригрозила Никарагуа обострением отношений

10 октября
12:31 2020
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Кабинет министров Украины обратился в Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения ее властями почетного консула в Крыму, сообщает «Страна».

В правительстве возмутились тем, что в Манагуа пошли на такой шаг, не спросив на то разрешения у Киева. Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что «жесткие секторальные санкции» будут сигналом для всех, кто посмеет что-то делать в Крыму через голову Украины. Инициативу правительства должны теперь рассмотреть в Совете безопасности и Раде. Затем соответствующий документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

И тогда Никарагуа наступит… Да ничего особенного не произойдет. Резников занимается пустой риторикой. Какие могут быть секторальные санкции? Основа экспорта Центральноамериканской страны – говядина, цитрусовые, бобовые и рыбопродукты. Эти продукты пользуются спросом на многих рынках и до Украины из Никарагуа вряд ли доходят. Манагуа демонстративно не голосует в ООН за инициативы Киева, требующие признать Россию страной-оккупантом. Грузия вообще в 2008 году разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за признания независимости Абхазии. И ничего, как-то в стране, омываемой водами Тихого океана, выживают без киндзмараули.       

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