Бывший лидер ДПМ, беглый олигарх Владимир Плахотнюк в последний раз был в Греции 4 года назад. Такой ответ представительство Интерпола в Кишиневе получило от своих греческих коллег. Запрос был подан в связи с появившейся сегодня в СМИ информации по поводу якобы визита Плахотнюка на остров Корфу в конце августа этого года. Редакция телеканала “НТВ Молдова” обратилась за информацией на этот счет к министру внутренних дел Павлу Войку, учитывая то, что Генеральная прокуратура объявила Плахотнюка в международный розыск. Глава ведомства отметил, что, согласно полученным данным, в последний раз бывший лидер ДПМ был на Корфу 8-10 июля 2016 года.

«С тех пор он ни под своим именем, ни под другими именами в базе данных въезда/выезда Греции не фигурирует», – отметил министр, ссылаясь на полученную от представительства Интерпола в этой стране информацию.

Отметим, сегодня некоторые СМИ опубликовали материал о якобы имевшей место в конце августа встрече в Греции между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком. Пресс-служба кандидата в президенты назвала эту информацию “бредом электоральных конкурентов” и отметила, что те, кто опубликовал эту фальшивку, ответят за это в суде.