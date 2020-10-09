Сегодняшний рабочий график встреч Игоря Додона включал три кишиневских пригорода: Дурлешты, Будешты и Колоница.

В каждом из населённых пунктов главу государства ждали несколько десятков человек. Люди здесь, как и в других случаях, спрашивали о наиболее важных для них проблемах. Прежде всего это зарплаты, пенсии, медицинское обслуживание, помощь сельскому хозяйству.

«Детально разъяснил, какие меры мы предпринимаем по каждому из этих направлений. В то же время отметил, что строительство и реконструкция дорог, ремонт школ и детских садов, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и строительство канализационной системы, уличное освещение – это приоритетные направления развития пригородов.

Люди от всей души хотят, чтобы наша страна процветала. Мы не можем их разочаровать.

Вместе мы справимся!» – с уверенностью написал по итогам встреч Игорь Додон.