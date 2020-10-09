Ион Кику принял участие в работе Евразийского межправительственного совета посредством видеосвязи. На саммите в Армении главы правительств членов ЕАЭС обсудили обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, борьбу с распространением COVID-19, а также социально-экономическое положение с учетом кризиса.

Молдавский премьер подчеркнул важность, которую придает наша страна укреплению торгово-экономических связей и развитию партнерства со странами Союза.

«Наша страна предлагает ускорить процесс цифровизации экономики, что позволяет модернизировать процессы и повысить экономическую привлекательность, продвигать цифровые услуги и стимулировать электронную торговлю», – отметил в своем выступлении Ион Кику.

Премьер-министр подчеркнул открытость Молдовы к развитию межправительственных проектов и к участию в инициативах, представляющих взаимный интерес в таких отраслях как сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности.