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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику: В Молдове будут стимулировать электронную торговлю

Ион Кику: В Молдове будут стимулировать электронную торговлю
09 октября
22:26 2020
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Ион Кику принял участие в работе Евразийского межправительственного совета посредством видеосвязи. На саммите в Армении главы правительств членов ЕАЭС обсудили обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, борьбу с распространением COVID-19, а также социально-экономическое положение с учетом кризиса.

Молдавский премьер подчеркнул важность, которую придает наша страна укреплению торгово-экономических связей и развитию партнерства со странами Союза.

«Наша страна предлагает ускорить процесс цифровизации экономики, что позволяет модернизировать процессы и повысить экономическую привлекательность, продвигать цифровые услуги и стимулировать электронную торговлю», – отметил в своем выступлении Ион Кику.

Премьер-министр подчеркнул открытость Молдовы к развитию межправительственных проектов и к участию в инициативах, представляющих взаимный интерес в таких отраслях как сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности.

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