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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 октября 1442 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 октября 1442 смертельных случая
09 октября
20:16 2020
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В течение прошедшего дня, 9 октября, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 44-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кагульского района, 82-летняя жительница Кишинева, 77-летний мужчина из Шолданештского района, 79-летний мужчина из Страшенского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Хынчештского района, 73-летний мужчина из Окницкого района, 59-летняя женщина из Унгенского района, 66-летняя женщина из Унгенского района, 58-летняя женщина из Унгенского района, 66-летний мужчина из Унгенского района, 73-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из муниципия Комрат, 78-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из района Штефан-Водэ. На вечер 9 октября 43489 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1442 человека умерли от инфекции.

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