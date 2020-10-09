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Газета "Кишиневские новости"

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Усатый пообещал пересмотреть дела всех осужденных в Молдове

09 октября
15:56 2020
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Председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый начал предвыборную кампанию с заявления о том, что поспособствует освобождению из тюрьмы многодетной матери, осужденной на шесть лет заключения за мошенничество, сообщает ИФОТАГ.

На брифинге для журналистов политик сказал, что он был шокирован телесюжетом, в котором рассказывалось о том, как мать пятерых детей, проживающая в Дрокии, оказалась за решеткой. Детишки остались на руках у бабушки. «Мне нашли номер телефона, и я поговорил с ней (матерью, ред.). Светлана Урсаки плакала так, что и у меня наворачивались слезы. Это трагедия, когда дети остаются без матери, а суд сажает тех, кто, условно говоря, украл курицу или брал взятку до ста евро. Я найду способ заплатить эти деньги», – пообещал Усатый. Он заявил, что, если станет президентом, поручит специальной комиссии пересмотреть дела всех осужденных.

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