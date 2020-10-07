Некогда грозную болезнь, вызывавшую высокую детскую смертность, после открытия антибиотиков удалось почти свести на нет. Врачи и родители вздохнули с облегчением.

Однако, начиная со второго десятилетия нынешнего века, на разных континентах стали возникать новые вспышки заболевания. Как выяснила международная группа ученых, бактерия мутировала из-за того, что подверглась инфицированию каким-то вирусом. Это позволяет возбудителю скарлатины гораздо активнее проникать в клетки человека.

Возбудитель болезни распространяется, как и коронавирус, через аэрозоль. Поэтому, пока практически во всех странах действуют ограничительные меры, введенные с началом пандемии, вспышки скарлатины вряд ли возможны. Но опасность существует, и как только ограничения будут сняты или ослаблены, есть риск столкнуться с эпидемией полузабытого заболевания. По мнению ученых, спасение – только в вакцинировании, иначе от болезни не избавиться, сообщает «Science Alert».