Глава исполнительной власти левобережья Днестра Александр Мартынов поздравил педагогов с Днем учителя, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Председатель правительства констатировал: в этом году обучение школьников отошло от традиционных форм. «Учителям потребовалось перестроить учебные планы и адаптировать их под новые реалии. Многие родители поняли, насколько сложен труд учителя, ведь на плечи мам и пап взвалился немалый груз ответственности за учебу детей. Руководство… в свою очередь в сжатые сроки создало максимально комфортные условия для реализации онлайн-обучения», – говорится в послании Мартынова. Он выразил надежду на то, что все ограничения из-за распространения коронавируса вскоре канут в лету.