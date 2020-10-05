Понедельник, 5 октября 2020, 19:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Приднестровцы поняли, насколько сложен труд учителя

05 октября
18:06 2020
Версия для печати

Глава исполнительной власти левобережья Днестра Александр Мартынов поздравил педагогов с Днем учителя, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Председатель правительства констатировал: в этом году обучение школьников отошло от традиционных форм. «Учителям потребовалось перестроить учебные планы и адаптировать их под новые реалии. Многие родители поняли, насколько сложен труд учителя, ведь на плечи мам и пап взвалился немалый груз ответственности за учебу детей. Руководство… в свою очередь в сжатые сроки создало максимально комфортные условия для реализации онлайн-обучения», – говорится в послании Мартынова. Он выразил надежду на то, что все ограничения из-за распространения коронавируса вскоре канут в лету.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,84–0,11%
EUR19,85+0,48%
GBP21,84+0,24%
UAH0,59–0,26%
RON4,07+0,36%
RUB0,22–0,20%

Курсы валют в MDL на 05.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд