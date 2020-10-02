Сегодня Игорь Додон обратился к согражданам в связи с началом предвыборной кампании. Глава государства назвал этот год очень сложным для всех нас. Президент подчеркнул, что вместе мы преодолели многие трудности, а сейчас жизнь ставит нас перед очередным испытанием.

«Приняв решение баллотироваться на второй президентский срок, я подтвердил готовность принять этот вызов. Приглашаю вас ознакомиться с моей предвыборной программой и вместе сделать Республику Молдова страной, в которой хочется жить.

Вместе мы преодолеем все препятствия, какими бы сложными они ни были!» – написал в соцсетях Игорь Додон.

Напомним, что утром президент дал старт своей предвыборной кампании.

С сегодняшнего дня он вместе с командой начал поездки по городам и районам страны.