Пятница, 2 октября 2020, 02:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Вместе мы преодолеем все препятствия

Игорь Додон: Вместе мы преодолеем все препятствия
02 октября
23:11 2020
Версия для печати

Сегодня Игорь Додон обратился к согражданам в связи с началом предвыборной кампании. Глава государства назвал этот год очень сложным для всех нас. Президент подчеркнул, что вместе мы преодолели многие трудности, а сейчас жизнь ставит нас перед очередным испытанием.

«Приняв решение баллотироваться на второй президентский срок, я подтвердил готовность принять этот вызов. Приглашаю вас ознакомиться с моей предвыборной программой и вместе сделать Республику Молдова страной, в которой хочется жить.

Вместе мы преодолеем все препятствия, какими бы сложными они ни были!» – написал в соцсетях Игорь Додон.

Напомним, что утром президент дал старт своей предвыборной кампании.

С сегодняшнего дня он вместе с командой начал поездки по городам и районам страны.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,78–0,50%
EUR19,66–0,73%
GBP21,71–0,12%
UAH0,59–0,62%
RON4,04–0,65%
RUB0,21–1,72%

Курсы валют в MDL на 02.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд