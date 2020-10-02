В течение прошедшего дня, 2 октября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Бельц, 54-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Приднестровья, 58-летний мужчина из района Тараклия, 63-летняя женщина из Рышканского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 80-летняя женщина из Оргеевского района, 62-летняя женщина из Яловенского района. На вечер 2 октября 40002 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1344 человека умерли от инфекции.