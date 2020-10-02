Обычно в Древнем Египте у мумий при захоронении извлекали внутренние органы. Но недавно археологи обнаружили мумию, пищеварительная система которой осталась целой. Более того, в желудке сохранились остатки обеда. И ученые смогли определить, что ели египтяне примерно шесть тысяч лет назад.

Прежде всего, это самая популярная в те времена рыба тиляпия, которую не только ловили в водах Нила, но и специально разводили искусственно. И несмотря на то, что тиляпию считали связанной с богами и даже изображали на сосудах и в гробницах, она была важным продуктом питания. Интересно, что рыбу употребляли в пищу целиком, не чистили и не потрошили.

Другим распространенным продуктом был ячмень. Из него варили каши и супы, пекли хлеб и изготавливали пиво (жители Древнего Египта освоили искусство пивоварения едва ли не первыми в мире, и напиток был доступен и богатым, и бедным), сообщает National Geographic.