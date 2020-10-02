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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Великобритании испытали реактивный костюм для медиков

02 октября
16:26 2020
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Британская компания «Gravity Industries» разработала костюм для врачей, которые должны оказывать медицинскую помощь пострадавшим в труднодоступных местах. Костюм снабжен миниатюрными реактивными двигателями на спине и рукавах. Благодаря этому он способен поднять человека на высоту более 3600 метров и обеспечить ему скорость передвижения свыше 50 км/час.

Разработку испытал на себе лично изобретатель. По сценарию, ребенок упал со скалы и повредил ногу. Чтобы добраться до пострадавшей девочки, испытателю потребовалось всего полторы минуты, а обычным образом путь по пересеченной местности занял бы около получаса. Между тем, в чрезвычайных ситуациях, когда требуется спасать жизнь, порой счет идет на минуты. И тут реактивный костюм может стать настоящей палочкой-выручалочкой, сообщает телеканал «Доктор».

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