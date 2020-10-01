В Грузию стало поступать стрелковое оружие НАТОвского калибра 5,56 миллиметров, сообщает «Военное обозрение».

Министр обороны Ираклий Гарибашвили посетил военную базу Вазиани. Там он познакомился с тем, как бойцы осваивают поступившие из США пулеметы М249. В рамках программы сотрудничества с Вашингтоном предполагается оснастить американским стрелковым оружием девять батальонов. Также грузинская армия традиционно получает из Америки автоматические винтовки М-4. Кстати, в 2008 году в качестве трофеев российская армия немалое их количество заполучила в Южной Осетии.