Константин Оборок, намеревавшийся побороться на выборах за кресло президента Республики Молдова, сошел с дистанции, сообщает агентство «ИНФОТАГ».

На пресс-конференции претендент на высокую должность сообщил, что вынужден вернуть в Центральную избирательную комиссию подписные листы по причине того, что не смог заручиться поддержкой необходимого минимума в 15 тысяч граждан, имеющих право голоса. Возглавлявшая инициативную группу Оборока Диана Дьякону рассказала журналистам: сбором подписей занимались всего 47 человек. «Некоторые из них заболели, а двое вообще саботировали работу, вернув листы без единой подписи», – поведала активистка. Таким образом, бывший депутат Верховного совета СССР, а потом вице-премьер правительства Мирчи Друка и Валерия Муравского не окажется в ряду кандидатов в президенты страны. Ранее экс-министр внутренних дел Ион Косташ, заявил, что он тоже выбывает из предвыборной гонки. Он объяснил свой шаг тем, что считает, будто всеобщие выборы президента противоречат законодательству и Конституции. Косташ отказался вернуть в ЦИК подписные листы. Аналитики подозревают – он просто не смог в нужный срок собрать небходимое количество подписей в свою поддержку.