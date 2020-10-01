В декабре 2019 года бывший премьер Майя Санду сообщила, что на ее банковском счету в США есть 30 233 доллара, а в молдавском банке хранится 39 306 леев. Всего через девять месяцев, уже в качестве кандидата на должность президента Молдовы, Санду заявила, что ее счет в США уменьшился до 24 270 долларов, а в Молдове осталась 1000 леев. Несложный подсчет показывает, что всего за 9 месяцев Майя Санду сняла со счетов почти 6 тыс. долларов и 38 306 леев или в общей сложности 140 тыс. леев. Таким образом в пересчете за 9 месяцев выходит, что в действительности лидер ПДС ежемесячно расходовала 15 555 леев. Кроме того, в последней декларации об имуществе Санду указала выплаты от Госканцелярии в размере 111 786 леев и еще 50 тыс. леев от парламента. В то же время в разделе доходы Майя Санду указала, что получила 500 румынских леев на конференции в Румынии и процентные выплаты в сумме почти 1 тыс. долларов.

Напомним, что недавно лидер ПДС пыталась убедить граждан, что ведет очень скромный образ жизни, а ее расходы не превышают 6 тыс. леев в месяц.

«Оплачиваю 600 леев за коммунальные расходы, 200 леев – за телефон. Трачу около 5-6 тыс. в месяц», – сказала Санду.