Власти поступили абсолютно правильно, не начав трубить на всех углах о месте пребывания Плахотнюка. Чего не скажешь о политиках, которые это сделали. Такого мнения придерживается Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в РМ, сообщает eNews.

«Власти знали о пребывании Плахотнюка в Турции и Румынии, о чем сегодня сообщило МВД. Думаю, что сведения о поездках олигарха попали к сотрудникам молдавских спецслужб и правоохранителям. Но такая информация, и это общемировая практика, обычно не разглашается в интересах следствия. Так что власти поступили абсолютно правильно, не начав трубить на всех углах про эти сведения. Чего не скажешь о политиках, которые это сделали».

Демидецкий говорит, что розыск и экстрадиция таких влиятельных и небедных людей, как Плахотнюк, дело непростое.

«У него достаточно денег на юристов, которые запросто могут помешать этому. Зацепок для того, чтобы поломать какое-то дело, всегда больше, чем возможностей для того, чтобы его успешно завершить. Информация в таких делах играет важнейшую роль и дорого стоит. То, что сведения о передвижениях Плахотнюка попали к молдавским политикам, которые их разгласили, не случайно. Через них олигарх напомнил о себе, послал сигнал: “Я недалеко, ведите себя правильно…”

Журналист уверен, что Турция, как и любая другая страна, может экстрадировать олигарха, если на это будут представлены соответствующие документы и аргументы.

«Не последнюю роль здесь играют и личные отношения между руководством двух стран. Но для Плахотнюка оказаться в молдавской тюрьме равносильно смертному приговору. В борьбе за власть он часто действовал жестко, порой очень жестоко, и понимает, что вряд ли может рассчитывать на пощаду со стороны тех, кого он обидел. А таких немало. Он умен, и понимает, что вернуть потерянную власть в Молдавии уже нереально. Прежде всего, это не нужно тем, кто его раньше курировал. Мне не верится, что американцы, которые обеспечили олигарху коридор для бегства и приютили в Майми, поторопятся отдавать его нынешней власти».