Такого мнения придерживается обозреватель российского информагентства ТАСС Валерий Демидецкий, который задается вопросом – выберется ли страна из порочного круга, связанного с обвинениями в фальсификации во время голосования.

«После выборов в апреле 2009 года недовольные победой коммунистов сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли в Кишиневе парламент и резиденцию президента, вывесив на них флаги ЕС и лозунги, призывающие к объединению с Румынией. Беспорядки были организованы, несмотря на то, что международные наблюдатели признали итоги выборов, а власти пошли на повторный пересчет голосов, который так и не выявил подтасовок», – напомнил Демидецкий.

Он привел параллель с 2009 годом, напомнив, что тогда на выборах в Молдове особой популярностью пользовался лозунг “Отними у бабушки паспорт”. Таким способом проевропейские политики призывали молодежь протестовать против того, что будущее страны определяют пожилые люди, большая часть которых голосует за левых.

Демидецкий отметил, что лозунг перекочевал и на нынешние выборы, когда несколько дней назад в молдавских СМИ стала вирусной видеозапись, на которой преподаватель, являющийся представителем партии Санду, проводит агитацию в школе. На кадрах видно, как учитель возмущается тем, что “судьбу страны на выборах решают идиоты [в возрасте] 70-80 лет”.