Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell планирует сократить от 7 000 до 9 000 работников, передает ВВС.

Нефтяной гигант проведет сокращения к 2022 году, которые включат в себя 1 500 работников, добровольно согласившихся на увольнение. В заявлении представителей Shell не уточнялось в каких именно странах и в каких отделах будут проведены сокращения. Компания насчитывает около 83 000 сотрудников по всему миру. Решение было принято на фоне стремительных финансовых потерь компании. Квартальное падение Shell в начале 2020 года составило 46%, снизив доход компании до $ 2,9 млрд и уже во втором квартале падение составило 82%, доход рухнул до $ 638 млн.

Пандемия ударила и по другим нефтяным гигантам. Rival BP также потерпела существенные потери и объявила о вынужденном сокращении 10 000 работников.