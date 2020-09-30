Власти сделают все возможное, чтобы финансово поддержать людей, пострадавших в результате наводнения, в особенности на юге страны.

Президент Игорь Додон заявил в ходе телепередачи на NTV-Moldova, что государство проведет оценку ущерба и примет решение в зависимости от сложности ситуации.

Также глава государства сообщил, что некоторым гражданам, оставшимся без крыши над головой, купят дома из средств правительства, а другим выплатят по 30 тыс. на ремонт. Игорь Додон коснулся и положения дел в Кишиневе. По его мнению, здесь происходят заметные позитивные сдвиги, а город гораздо лучше справляется с погодными ненастьями, в том числе с проливными дождями. Игорь Додон отметил, что столице необходимы инвестиции в размере 2 млн леев на очистку русла реки Бык. Эта мера позволит избежать затопления улиц, считает глава государства.