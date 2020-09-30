В течение прошедшего дня, 30 сентября, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 78-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из Приднестровья, 65-летний мужчина из района Шолдэнешть, 73-летняя женщина из Каларашского района, 69-летняя женщина из района Чимишлия, 51-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Страшенского района, 63-летняя женщина из Рышканского района. На вечер 30 сентября 38997 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1320 человек умерли от инфекции.