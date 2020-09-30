Четверг, 1 октября 2020, 08:03

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Госбюждет Молдовы пополнился рекордной суммой в 575 млн леев

30 сентября
22:01 2020
Версия для печати

Более 0,5 млрд леев поступили в госбюджет за один день – 25 сентября, что стало рекордом по налоговым сборам. Премьер Ион Кику заявил, что эти доходы состоят из налогов, выплаченных гражданами и экономическими агентами, поблагодарив их за выполнение обязательств вне зависимости от сложной ситуации.

Кику отметил, что в условиях экономического спада правительству удалось сохранить приемлемый уровень поступлений, и исполнительная власть готова выполнять свои обязательства за октябрь.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,95+0,53%
EUR19,91+0,70%
GBP21,93+0,67%
UAH0,60+0,64%
RON4,08+0,70%
RUB0,22+0,49%

Курсы валют в MDL на 01.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд