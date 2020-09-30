Более 0,5 млрд леев поступили в госбюджет за один день – 25 сентября, что стало рекордом по налоговым сборам. Премьер Ион Кику заявил, что эти доходы состоят из налогов, выплаченных гражданами и экономическими агентами, поблагодарив их за выполнение обязательств вне зависимости от сложной ситуации.

Кику отметил, что в условиях экономического спада правительству удалось сохранить приемлемый уровень поступлений, и исполнительная власть готова выполнять свои обязательства за октябрь.