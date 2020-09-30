Генпрокуратура Молдовы обратилась к Турции по вопросу экстрадиции фигуранта множества уголовных дел в Молдове – беглого олигарха Влада Плахотнюка. Сообщение об этом появилось после того, как Ренато Усатый сообщил, что отправился на машине в Турцию, чтобы привезти Плахотнюка в Молдову. В пресс-релизе МВД осуждается безответственность отдельных политиков, пытающихся навредить процессу экстрадиции Плахотнюка.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что действия Усатого были скоординированы с Владом Плахотнюком, чтобы провалить процесс экстрадиции. Согласно этим данным, из-за утечки из генпрокуратуры Усатый срежиссировал «командировку по поимке Плахотнюка в Турции». Имеется также информация, что беглый олигарх и ранее неоднократно посещал Румынию, в это же время туда ездил и Усатый. А в нынешней избирательной кампании на Ренато Усатого работают сразу несколько человек – приближенных Плахотнюка.

hotnews.md