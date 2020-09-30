На заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти с отчетом пригласили заместителя главы Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина, передает «ПолитНавигатор».

В недавнем интервью он назвал воюющих на стороне народных республик «повстанцами», за что подвергся в Раде жесточайшей критике. Депутат фракции «Слуга народа» Андрей Клочко допрашивал патриарха украинской политики: «И самое ужасное, что вы сказали, что выборы в Донбассе существенно облегчили бы работу вашей группы. Я больше скажу – сдача Украины Путину тоже существенно облегчила бы вашу деятельность. Поэтому вы могли бы повесить себе красную звездочку и сказать, что вы добились мира в стране. Поэтому у меня вопрос: кто напал на Украину и чей Крым»? Фокин отказался отвечать на провокационные вопросы. На заседании комиссии было принято решение о недопустимости «пророссийского поведения» в контактной группе и необходимости отзыва полномочий Фокина.