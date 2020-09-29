Из-за глобального потепления в Европе распространились насекомые – переносчики опасных тропических болезней, которые никогда не отмечались на материке. Лихорадка денге, тропическая лихорадка и вирус Зика теперь в европейской медицинской практике нередкое явление.

Использование многих инсектицидов в Европе запрещено. Но оригинальный способ борьбы с распространителями этих инфекций нашли во Французском центре сельскохозяйственных исследований. Здесь с помощью радиации предложили стерилизовать личинки комаров. Когда из личинок вылупляются насекомые, их выпускают. Яйца, которые отложат дикие самки комаров после спаривания со стерилизованными комарами, тоже будут стерильны, и личинки в них не зародятся. То есть количество комаров – переносчиков опасных инфекций – существенно сократится. Кроме того, стерильных комаров также покроют специальным биопестицидом, которые будут передаваться самке, а она, в свою очередь, заразит все вокруг себя, включая личинок от нестерильных самцов. Из них комары тоже не вырастут, сообщает «Medical Xpress».

В перспективе предполагается выпускать стерилизованных комаров с помощью дронов.