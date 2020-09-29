Об этом аспекте в оценке итогов Первой мировой войны и сопутствующей ей эпидемии «испанки» до сих пор почти не говорили.

Ученые из Гарвардского университета (США) проанализировали климатические условия в Европе в период, когда разворачивались события Первой мировой войны. Выяснилось, что в 1914-1919 годах на континенте наблюдались затяжные дожди и державшиеся долгое время низкие температуры.

Именно на этот период пришлись самые кровопролитные сражения – битвы на Сомме и при Вердене. В них было зарегистрировано наибольшее количество жертв. По мнению ученых, из-за дождей дороги были размыты, что тормозило передвижение войск, а залитые водой траншеи и низкие температуры приводили к распространению инфекций среди военных. Из-за холодной погоды случались неурожаи, следовательно, продовольствия не хватало и армиям, и гражданскому населению. От этого росла общая смертность.

Повлияла климатическая ситуация и на распространение вируса гриппа, получившего название «испанка». Естественным переносчиком этого вируса являются утки, а они, по предположению исследователей, не улетели из Западной Европы на северо-восток, в сторону России, как это случалось обычно – их устраивала прохладная погода. Оставаясь вблизи жилья и военных лагерей, утки могли активно распространять инфекцию, сообщает «Naked-science».

Исходя из результатов исследования, ученые предлагают учитывать возможные тенденции изменения климата при прогнозировании развития других эпидемий, в том числе коронавируса.