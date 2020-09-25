Игорь Додон во время сегодняшней программы «Президент отвечает» рассказал о своей предвыборной стратегии: «Грязная» предвыборная кампания уже началась, и не с нашей стороны. Все пушки направлены в нашу сторону, все пытаются нас толкнуть, укусить. Кстати, есть молдавская пословица: «Собака, которая много лает, не кусает». Поэтому все те, кто пытается делать громкие заявления и обвинить нас в чем-то, много «лают», но больше ничего не могут сделать. Я уже говорил, что не собираюсь участвовать в предвыборных дебатах. Какой смысл в том, чтобы президент пришел на дебаты с 5-6 контркандидатами, если единственная повестка – разговор с президентом? Пусть между собой дискутируют, кто лучше или хуже, и пусть народ выберет. Я предпочитаю общаться с гражданами. У нас своя повестка, и мы будем следовать ей. Вы меня не спровоцируете. Я очень хорошо знаю, чего вы хотите, знаю ваши стратегии, и они не соответствуют нашим. Мы не будем участвовать в дебатах, в ваших пинг-понгах, чтобы вы за счет президента делали свою предвыборную кампанию. У нас очень мудрые люди, они все видят и все очень хорошо понимают».