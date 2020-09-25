В ходе очередного выпуска программы «Президент отвечает» Игорь Додон оценил то, что произошло в Молдове за 29 лет независимости и что еще предстоит сделать.

В числе первых президент назвал проблемы аграриев:

«По предложению некоторых западников, экспертов разрушили сельское хозяйство. Мы разделили земли на маленькие участки и раздали их всем, чтобы все были собственниками, и сейчас понемногу проводим консолидацию сельхозугодий. Но это не так просто: например, кто-то смог объединить 30 гектаров, хочет посадить там сад, виноградник, сделать серьезные инвестиции, а в центре находится один собственник с 0,3 гектара и говорит: «Я отсюда не уйду». Я побывал во всех районах страны: такие люди есть, и это результат раздробления сельского хозяйства в 90-е годы».

Среди самых сложных проблем, способствовавших разрушению экономики, Игорь Додон отметил боновую приватизацию:

«Людям раздали боны народного достояния – ценные бумаги, которые должны были позволить рядовым гражданам вступить во владение тысячами предприятий и получать соответствующие дивиденды.

Но жителям страны так и не суждено было обогатиться: в условиях несовершенства законодательства большинство акционеров не получили деньги. Данная инициатива стала «золотым дном» лишь для узкого круга людей, в результате боновой приватизации в Молдове появились нынешние миллионеры и миллиардеры и тем самым разрушили экономику. Инвестиционные фонды, куда население вкладывало свои деньги, просто пропали в конце 90-х — начале 2000-х годов».

Еще одна острая проблема – массовая миграция, в результате которой страна потеряла треть населения.

«Я думаю, основным посылом этих выборов должен быть ответ на вопрос: куда мы идем? Что будет с нашей страной, и будут ли наши дети здесь жить? Не верьте тем, кто обещает вам золотые горы, бандитам из 90-х, которые ничего в своей жизни не сделали, а сейчас хотят стать большими политиками, не верьте тем, кто машет зарубежными дипломами, всю жизнь работал в НПО и писал отчеты для того, чтобы получить гранты. Люди уезжают, потому что не верят, что у Молдовы есть будущее, но я убежден в том, что мы можем выйти из этого порочного круга и обеспечить достойный уровень жизни. Через три-четыре года, если мы будем двигаться в том же темпе – с зарплатами, дорогами и так далее – у нас будет совсем другое государство. Мы можем и сделаем Молдову страной, в которой хочется жить!».