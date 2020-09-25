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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова – в составе международной системы страхования «Зеленая карта»

25 сентября
18:56 2020
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Молдова получила статус полноценного члена международной системы страхования «Зеленая карта». Об этом сообщили в Национальной комиссии по финансовым рынкам и Национальном бюро страховщиков автотранспорта.

После двух десятилетий мониторинга руководящий орган международной системы страхования «Зеленая карта» 24 сентября принял решение не продлевать мониторинг Молдовы. Это означает, что Национальное бюро страховщиков автотранспорта становится полноценным членом международной системы, сообщается в пресс-релизе ведомства.

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