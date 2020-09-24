Исследователи из Китая, откуда взяла старт пандемия коронавируса, обратили внимание, что среди заразившихся оказалось незначительное количество пациентов в очках. При этом около восьмидесяти процентов населения страны страдает теми или иными нарушениями зрения, и среди людей всех возрастов очень много очкариков.

Специалисты проанализировали истории болезни около двухсот восьмидесяти пациентов с коронавирусом, помещенных в больницу одного из населенных пунктов. Очки среди них носили лишь примерно шесть процентов больных, хотя в регионе таких людей в пять раз больше. На основании этого наблюдения ученые сделали вывод, что люди в очках реже прикасаются к глазам и, следовательно, туда не передается вирус с рук.

Исследования показали, что глаза – один из важных «входов» коронавируса в организм. А если учесть, что в среднем человек непроизвольно дотрагивается до глаз как минимум каждые шесть минут, опасность заразиться таким образом очень велика.

Да, медики рекомендуют во избежание инфицирования не прикасаться к глазам, но люди не очень к ним прислушиваются. Поэтому очки, в том числе солнцезащитные, могут снизить риск заражения, сообщает телеканал «Доктор».