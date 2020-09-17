Медики должны это учитывать

Специалисты Королевского колледжа Лондона провели исследование, чтобы установить, как проявляется коронавирус у детей и взрослых.

Национальная служба здравоохранения Великобритании называла общими симптомами для пациентов разных возрастов постоянный кашель, потерю обоняния и способности различать вкус и высокую температуру. Однако ученые выяснили, что у детей, инфицированных коронавирусом, чаще всего наблюдаются жар, головная боль и чувство усталости. Почти сорок процентов из них жаловались на боль в горле, у пятнадцати процентов наблюдалась кожная сыпь, еще столько же имели диарею. А примерно треть маленьких пациентов, у которых тест оказался положительным, вообще были бессимптомными.

Исследователи считают, что медики должны знать и принимать во внимание это различие симптомов, пишет «The Guardian».

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