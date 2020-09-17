Это так называемый бионический глаз

На кафедре электротехники и компьютерных систем Университета Монаша в Австралии создали беспроводные импланты, вживляемые в мозг и призванные вернуть зрение слепым. Они соединены со специальным головным убором (его изготавливают индивидуально для каждого пациента).

Камера, установленная на головном уборе, ведет съемку ситуации вокруг пациента, соединенный с ней процессор преобразует видео в электрические импульсы, а они уже передаются в мозг, стимулируя зрительные центры. Это позволяет незрячему человеку понимать, где он находится – в помещении или под открытым небом, есть ли поблизости другие люди или предметы. Бионический глаз настолько умен, что различает, какие из зрительных нервов повреждены и не посылает к ним импульсы.

Доклинические испытания на животных прошли успешно, они длились девять месяцев и показали, что устройство безопасно. На очереди – испытания на людях. Причем ученые считают, что разработка может найти применение также в лечении ряда неврологических заболеваний, сообщает «Daily Mail».

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