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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 сентября 44983 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 сентября 44983 зараженных
17 сентября
20:06 2020
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К вечеру 17 сентября в Молдове зарегистрированы 622 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2815, из них первичных – 2501, а повторных 314.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 44983 человека.

Из 622 новых случаев на сегодняшний день 34 – это медицинские работники, в том числе: врачи -11, медсестры – 21, вспомогательный персонал – 2.

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