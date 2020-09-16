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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду требует отставки председателя ЦИК

16 сентября
22:41 2020
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Сегодня возглавляемое лидером ПДС политформирование потребовало отставки Дорина Чмиля с поста председателя и члена ЦИК. Это при том, что Чмиль был выдвинут на эту должность ПДС за свою аполитичность и академичный статус. Но сегодня Санду обвинила «своего человека в ЦИКе» в том, что он действует в интересах политических актеров и не выполняет указания ПДС. Уточним, что Центризбирком является независимым органом, а его члены дают присягу перед парламентом, обещая быть беспристрастными.

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