Сегодня возглавляемое лидером ПДС политформирование потребовало отставки Дорина Чмиля с поста председателя и члена ЦИК. Это при том, что Чмиль был выдвинут на эту должность ПДС за свою аполитичность и академичный статус. Но сегодня Санду обвинила «своего человека в ЦИКе» в том, что он действует в интересах политических актеров и не выполняет указания ПДС. Уточним, что Центризбирком является независимым органом, а его члены дают присягу перед парламентом, обещая быть беспристрастными.

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