Виллу для туристов построили прямо посреди природного парка

Заповедник «Эриксберг» на юго-востоке Швеции – один из самых знаменитых во всей Скандинавии. На площади в 925 гектаров обитают благородные олени, лани, европейские бизоны, кабаны и муфлоны. Все они свободно передвигаются по территории. Теперь на них можно полюбоваться вблизи. В центре природного парка устроили необычную виллу. Это домик на высоких сваях со стеклянным полом. На площади в полсотни квадратных метров легко размещаются четыре человека, через прозрачный пол хорошо видно все, что делают животные. Особая изюминка в том, что между сваями размещена кормушка, куда обитатели заповедника периодически заглядывают, чтобы подкрепиться, и за этим процессом тоже можно наблюдать, сообщает «Lonely Planet». Ну а самые смелые посетители могут совершить пешеходный сафари-тур.

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