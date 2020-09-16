Четверг, 17 сентября 2020, 04:36

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Шведский заповедник покажет диких животных вблизи

Шведский заповедник покажет диких животных вблизи
16 сентября
22:31 2020
Версия для печати

Виллу для туристов построили прямо посреди природного парка

Заповедник «Эриксберг» на юго-востоке Швеции – один из самых знаменитых во всей Скандинавии. На площади в 925 гектаров обитают благородные олени, лани, европейские бизоны, кабаны и муфлоны. Все они свободно передвигаются по территории.   Теперь на них можно полюбоваться вблизи. В центре природного парка устроили необычную виллу. Это домик на высоких сваях со стеклянным полом. На площади в полсотни квадратных метров легко размещаются четыре человека, через прозрачный пол хорошо видно все, что делают животные. Особая изюминка в том, что между сваями размещена кормушка, куда обитатели заповедника периодически заглядывают, чтобы подкрепиться, и за этим процессом тоже можно наблюдать, сообщает «Lonely Planet».   Ну а самые смелые посетители могут совершить пешеходный сафари-тур.

Читайте также: Пять знаков зодиака обретут счастье в любви до конца года

Новолуние 17 сентября обещает финансовый успех 3 знакам зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,570,00%
EUR19,560,00%
GBP21,480,00%
UAH0,590,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 17.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд