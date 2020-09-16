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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Нью-Йорке показали уникальный бриллиант весом более ста карат

В Нью-Йорке показали уникальный бриллиант весом более ста карат
16 сентября
22:31 2020
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Вскоре его выставят на аукцион

Этот камень нашли в Канаде в 2018 году. Находка чрезвычайно редкая – алмаз весит свыше ста карат. Он считается одним из лучших, когда-либо добытых в Северной Америке.

Сейчас камень превращен в изумительной красоты бриллиант. Огранщики трудились над ним больше года. Пока на драгоценность можно полюбоваться в Нью-Йорке, а в начале октября ее выставят на Гонконгский аукцион Sotheby’s. Желающим приобрести это чудо природы и шедевр ювелирного искусства придется раскошелиться: организаторы торгов надеются выручить за этот лот как минимум тридцать миллионов долларов, передает ОТР.

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