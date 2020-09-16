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Газета "Кишиневские новости"

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В Японии сдают в аренду дом вместе с горой, на которой он стоит

В Японии сдают в аренду дом вместе с горой, на которой он стоит
16 сентября
22:31 2020
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Это сделано для привлечения туристов

В условиях пандемии коронавируса все страны большое внимание уделяют развитию внутреннего туризма. В городе Нитинан в японской префектуре Миядзаки нашли оригинальное решение. Здесь предлагают туристам арендовать не только деревянный дом, но и всю гору, на которой он построен.

В доме и окрестностях есть все для комфортного времяпрепровождения: спальни, барная стойка, веранда, откуда можно полюбоваться изумительными горными пейзажами. Оборудование для приготовления пищи и джакузи размещены на свежем воздухе. Рядом с домом – гамаки и игровые площадки. По окрестностям можно гулять в свое удовольствие, любуясь флорой и фауной.

Проект внедряет туристическая компания «King Tourism Japan». Она первой в стране додумалась сдавать в аренду целую гору, передает телеканал «Моя планета».      

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