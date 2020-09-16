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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Ландшафтный дизайнер из Италии создал оригинальный портрет Данте

Ландшафтный дизайнер из Италии создал оригинальный портрет Данте
16 сентября
22:16 2020
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Произведение выполнено на поле с помощью трактора

В следующем году исполнится семьсот лет со дня смерти великого итальянского поэта Данте Алигьери. В преддверии этой даты художник Дарио Гамбарини создал оригинальный портрет гения Эпохи Возрождения. Но не на холсте, а на поле близ Вероны.

Автор с помощью трактора вспахал почву так, что получился профиль великого итальянца, площадь изображения составляет два с половиной гектара, и это своеобразный рекорд величины картины. Художник не ограничился портретом поэта, а изобразил еще и цитату из «Божественной комедии», которая переводится как «прощен во имя любви», сообщает ОТР.     

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