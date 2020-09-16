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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коронавирус может оказаться не респираторной, а сосудистой болезнью

16 сентября
12:26 2020
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На такой вывод ученых натолкнул суперкомпьютер

Исследуя образцы жидкости, взятые из легких инфицированных коронавирусом пациентов, с помощью суперкомпьютера, ученые из Национальной лаборатории Ок-Ридж в США обнаружили, что у больных в особенно тяжелом состоянии в крови оказалось повышено содержание брадикинина. Это вещество отвечает за понижение артериального давления и способно вызвать боль в легких и их сужение.

Одно из последствий коронавируса – активизация склонности к тромбообразованию, из-за чего увеличивается риск инфарктов и инсультов. Организм стремится снизить давление и усиленно вырабатывает брадикинин. В какой-то момент его накапливается так много, что сосуды становятся проницаемыми, и жидкость попадает в легкие. В результате больному становится трудно дышать. Причем жидкость в этом случае может проникать и в головной мозг, и этим объясняются неврологические симптомы инфицированных коронавирусом пациентов, пишет «Вabel».   

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