Ураган «Салли» грозится задержаться в Мексиканском заливе, вызвав штормы сразу в трех штатах: Миссисипи, Алабаме и Флориде, сообщает Washington Post.

По заявлению Метеорологического центра США, месячная норма осадков – меньшее из зол, которые принесет с собой «Салли». Скорость порывов ветра внутри урагана достигла 137 км/ч и «Салли» была присвоена самая низкая первая категория по шкале Саффира-Симпсона. Предположительно дальше шторм не будет набирать силу и останется на том же уровне.

Скорость ветра на побережье превышает 110 км/ч. Ожидаются перебои с электричеством и торнадо.

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