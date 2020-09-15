Молдавские производители продолжают укреплять свои позиции на рынке Российской Федерации. Экспорт в эту страну в январе-июле увеличился более чем на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 137 миллионов долларов. Согласно данным Нацбюро статистики, Россия – важнейший рынок для отечественных производителей. И даже несмотря на пандемический кризис, поставки в эту страну растут, сообщает NTV Moldova.

Согласно статистическим данным, российский рынок является вторым по значимости направлением для молдавской продукции после Румынии. Благодаря договоренностям, достигнутым между президентами Игорем Додоном и Владимиром Путиным, Россия отменила таможенные пошлины на некоторые категории товаров, произведенные в нашей стране. В их число входят овощи, фрукты, консервы, вина, мясо и семена.

Список компаний, имеющих право экспортировать агропродовольственную продукцию на российский рынок, также несколько раз расширялся.

Рост экспорта в Россию происходит на фоне общего снижения товарооборота. В январе-июле этого года Молдова продала в разных странах товаров на сумму почти в миллиард 400 миллионов долларов. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина падения – экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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